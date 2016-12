Você sabia que é possível descobrir o tamanho, capacidade de carga e velocidade, modelo, origem, certificações de qualidade e data de fabricação na lateral do pneu? Todos os pneumáticos possuem estas informações em suas paredes laterais. Estes dados funcionam como o “DNA” do pneu e são de extrema importância para a segurança do motorista, além de úteis na troca dos pneus. O gerente geral de engenharia de vendas da Bridgestone, José Carlos Quadrelli, explica que todas as especificações do produto escolhido podem ser encontradas no manual do proprietário. Para entender melhor as nomenclaturas, vamos tomar como exemplo o pneu Bridgestone R268 295/80R22,5 :

Bridgestone – nome do fabricante

R268 – denominação comercial do produto

295 – largura nominal do pneu em milímetros

80 – altura da seção do pneu (80% da medida da largura nominal do pneu)

R – tipo de construção “Radial”

22,5 – diâmetro do aro em polegadas

152 / 148 (carga) – índice de carga (o pneu pode suportar 3.550 kg em rodado simples, um único pneu em cada ponta de eixo / significa que o pneu pode suportar 3.150 kg em rodado duplo, dois pneus em cada ponta de eixo)*

M – símbolo de velocidade (velocidade máxima de 130 km/h)*

“Quando a vida útil do pneu chega ao fim, muitos motoristas ficam na dúvida sobre qual modelo comprar. Mesmo que a versão do pneu tenha sua produção encerrada ou se opte por outra fabricante, com essas informações, o consumidor consegue comprar um produto que segue as recomendações que constam no manual do veículo”, finaliza Quadrelli.