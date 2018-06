Quantas vezes nós já passamos por veículos acidentados na rodovia? E qual motorista profissional nunca parou para ajudar um colega acidentado? Infelizmente, os acidentes continuam a representar grandes riscos da profissão para os carreteiros. Mas existe um tipo de acidente que pode trazer mais ainda riscos à saúde dos viajantes: é o acidente envolvendo veículos transportando produtos perigosos.

Sempre que acontece uma ocorrência com um caminhão que transporta produtos perigosos é preciso que as autoridades sejam informadas o quanto antes. Isso porque muitas das substâncias perigosas transportadas, se derramadas na via podem contaminar rapidamente o solo, ar e o meio ambiente, podendo provocar danos à saúde de animais, pessoas e até mesmo levando à morte em alguns casos.

Mesmo para estacionar o veículo e prestar auxílio a um colega acidentado é preciso saber qual o tipo de carga perigosa transportada e seus riscos, porque há casos de produtos – como a amônia, por exemplo – cujo transporte nas rodovias é comum e que se vazarem podem chegar a matar uma pessoa que inale a substância por alguns poucos minutos.

Sabemos ainda que poucos motoristas conseguem identificar um produto perigoso e seu risco apenas pelos painéis da ONU (aquela placa alaranjada que todo veículo que transporta produto perigoso precisa ter). Por esse motivo é muito importante para quem está diariamente na estrada saber dos riscos de um simples acidente se houver produtos perigosos envolvidos.

Ao presenciar ou passar por um acidente com veículo transportando produto perigoso, se ainda não houver viaturas da polícia ou dos bombeiros, anote os números da placa alaranjada para poder informar aos órgãos de atendimento (PRF ou PRE). Se houver vazamentos, e não tiver autoridades por perto, faça o possível para afastar-se. Jamais passe por cima do produto até ter certeza de que não há riscos.

Uma dica importante para todos os carreteiros e motoristas profissionais é que há vários aplicativos gratuitos para smartphones que informam o tipo de produto perigoso e os riscos de cada um. Se não souber qual o produto perigoso e seus riscos, nunca chegue próximo do acidente para ajudar. É mais prudente e pode ajudar, ainda mais, a acionar as autoridades e relatar o número do painel da ONU.