Durante o mês de agosto os motoristas devem estar atentos ao aumento de incidência de queimadas por conta do clima seco. Somente no ano passado nas rodovias estaduais de São Paulo sob concessão 63% dos focos de incêndio ocorridos se concentraram entre junho e setembro e somente no mês de agosto foram 1.287 ocorrências, 28,3% do total. Nas rodovias, além do problema ambiental, o alastramento do fogo representa insegurança para os motoristas, já que a fumaça reduz a visibilidade e aumenta o risco de acidentes, principalmente colisão traseira.

Dicas de segurança no caso do motorista se deparar com queimada na rodovia:

– Ligar para 153

– fechar o vidro do veículo

– manter distância do veículo da frente

– trafegar com farol baixo aceso;

– não ligar o pisca alerta com o veículo em movimento;

– não parar na faixa de rolamento.

Causas das queimadas: uma das principais causas das queimadas nas rodovias são o lançamento de bitucas de cigarros pelas janelas dos veículos. Outros fatores são a utilização de fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo, fogueiras, queimadas para fins agrícolas não autorizadas e também balões. Nas faixas de domínio das rodovias, boa parte dos focos são provocada pela própria população vizinha.