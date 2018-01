O miniônibus Volare V8L 4×4 é direcionado para aplicações fora-de estrada e conta com conjunto powertrain, com eixo dianteiro tracionado e sistema de transmissão com a opção de utilização 4X2 (somente tração nas rodas traseiras), 4X4 (tração nas rodas dianteiras e traseiras) e 4X4 com reduzida. É equipado com motor Cummins ISF 3.8 Euro V, com 152 cv de potência. O modelo tem capacidade para transportar 31+1 estudantes sentados, assoalho em alumínio, porta exclusiva para facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais, janelas com vidro superior móvel e dois renovadores de ar no teto.

O Volare V8L 4X4, concebido especialmente para o transporte escolar, lançado em 2011, tem ângulos de entrada e saída maiores, estepe no bagageiro traseiro, proteção especial para o cárter do motor e para o tanque de combustível e possui carroceria com saia lateral mais alta, suspensão reforçada, sinalização diferenciada e espelhos que permitem total visualização em torno do veículo. Conta ainda com meia parede de separação de vidro atrás do motorista, porta pacotes em chapa estampada, lixeira dianteira e traseira e rádio am/fm.