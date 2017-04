A Revista O Carreteiro avaliou o Volkswagen Constellation 30.330 8X2, que traz importantes diferenciais em relação ao semipesado campeão de vendas da marca, modelo 24.280. O motor de 8,9 litros com sistema de emissões SCR, e 330cv de potência, entre outros itens, como transmissão automatizada, sistema de freio com ABS e de controle de frenagem.

Com o modelo, que começou a ser comercializado no segundo semestre de 2016, a MAN Latin America pretende atender à crescente demanda de caminhões semipesados com motores de maior potência, por se tratar de uma solução que reduz o tempo de viagem e, por consequência, menor custo operacional.

Em operação, o veículo mostra toda sua performance, com boa velocidade média, com poucas trocas de marchas, que acontecem sem erro dentro da faixa de torque do motor, de 1.100 a 1.500 rpm. A configuração 8X2 do 30.330 é feita dentro da própria fábrica da MAN Latin América, em Resende/RJ.

Texto e vídeo: João Geraldo

