A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de apresentar em Hamburgo, na Alemanha, o e-Delivery, primeiro caminhão leve 100% elétrico desenvolvido no Brasil, sob medida para as aplicações severas de países emergentes. O modelo vai iniciar operação em frotas piloto no próximo ano.

O trem de força é equipado com o novo motor elétrico WEG AL160, com 80 kW (109 cv) de potência, com torque máximo de 493 Nm e e transmissão automática Allison. Desenvolvido em parceria com a Eletra exclusivamente para tração de veículos comerciais, conta ainda com bancos de bateria de íon-lítio LiFePO4 e uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo.

O e-Delivery estará disponível nos modelos de 9 e 11 toneladas, conforme a necessidade do cliente. O modelo abrange duas opções de recarga: a recarga de oportunidade rápida, em que é possível assegurar 30% da carga em apenas 15 minutos, e pode ser realizada várias vezes ao longo da rota do veículo para aumentar sua autonomia; ou a recarga lenta, que em três horas, atinge a carga máxima.

No conceito plug-in, as baterias do veículo são recarregadas por um carregador externo padrão CCS. Sua operação é bastante simples e amplamente difundida na indústria de elétricos.

O e-Delivery dispõe também de um freio com três estágios de regeneração, que podem ser ajustados conforme a condição de carga ou preferência do motorista. O freio regenerativo atua antes do freio pneumático, para desacelerar o veículo, recuperando até 30% de energia durante a frenagem e utilizando a mesma para recarregar as baterias.

O veículo possui também o sistema Eco-Drive Mode, que reduz o consumo de baterias dependendo da condição de carga do veículo, ajustando a demanda de corrente das baterias de acordo com a condição de operação do veículo.

Os sistemas auxiliares, como compressor de ar, ar-condicionado, bomba de direção e de água ficam a cargo de motores elétricos independentes ao de tração. Eixos, suspensão, chassis, rodas e pneus seguem as características tradicionais e toda robustez da nova linha Delivery, compartilhando componentes comuns com a plataforma.