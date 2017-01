A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de inaugurar em Santa Fé, na Argentina, um novo ponto de vendas. Trata-se da Devol Santa Fé, que conta com mais de 1.500 metros quadrados de área construída. Com investimento de US$ 2 milhões, as novas instalações têm capacidade de atendimento simultâneo de oito boxes, aumentando a proximidade com o cliente e gerando novos empregos na região.

A Devol também tem uma concessionária em Entre Rios e outra na cidade de Rosário, esta última localizada em um terreno de 52.500 m2 e considerada uma das mais modernas da América do Sul. Durante seus 17 anos de trajetória na Argentina, a Devol já comercializou quase cinco mil caminhões nas províncias de Santa Fé e Entre Rios, região de sua atuação.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus conta atualmente com 20 pontos de venda e 18 de pós-vendas espalhados por todo o país.