A MAN Latin America acaba de lançar no Chile quatro modelos VW Constellation: 13.190, 15.190, 17.190 e 17.230. Os veículos são direcionados para o segmento de entregas urbanas e rodoviárias.

A linha Constellation que estreia no Chile traz cabine com amplo espaço interno e com túnel central baixo, que favorece a mobilidade interna. Devido ao isolamento acústico da cabine, traz baixo ruído e conforto na condução.

A fabricante destaca como principal novidade o motor MAN D08, que utiliza sistema de pós-tratamento de gases EGR dispensando o uso de Arla 32.

A MAN Latin America vem fortalecendo a sua participação no Chile ampliando a sua rede de concessionários. Em 2016 a Porsche Chile, que representa as marcas MAN e VW Caminhões e Ônibus lá, inaugurou três casas. Este ano mais três concessionárias abriram as portas, somando onze pontos de vendas e atendimento.