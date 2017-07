Levantamento divulgado pelo Renavan colocam o Volkswagen Delivery 8.160 como líder em vendas no mercado brasileiro de caminhões. Com 1.035 emplacamentos, o modelo é seguido pelo VW Delivery 10.160, segundo no ranking, com 889 unidades, e pelo VW Constellation 24.280, terceiro colocado, com 813 licenciamentos.

Em 2016 a MAN Latin America acumulou a liderança, a vice-liderança e também o quinto lugar. No topo das vendas, com 3.183 unidades emplacadas, está o Delivery 8.160, cujo antecessor, o 8.150, foi o primeiro modelo Volkswagen a assumir esse posto em 2007.

Em segundo lugar veio o Constellation 24.280. Com 2.488 veículos licenciados, o modelo continua líder no segmento de 24 toneladas. E subindo uma posição em relação ao ranking de 2015, o Delivery 10.160 ficou com a quinta colocação, com 1.595 unidades emplacadas.

Em 2016 houve a inversão nas posições que o Constellation 24.280 e o Delivery 8.160 ocuparam nos últimos dois anos. O Delivery assumiu a dianteira acompanhando o aumento da participação dos leves no mercado total de caminhões do Brasil.

Delivery

Os veículos da família Delivery se destacam em operações urbanas, distribuição de bebidas, eletricitário, frigorífico e plataformas de auto socorro e são utilizados em operações de transporte com baú carga geral e carga seca

“A cabine é de fácil acesso, o que agiliza a entrada e a saída do motorista, otimizando desde entregas até operações de emergência, como socorro a veículos. Além disso, os caminhões têm alta disponibilidade de peças de manutenção, contribuindo para o melhor TCO, ou custo total da operação”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.

Constellation

Já o VW Constellation 24.280 é o caminhão semipesado mais vendido do Brasil. Indicado para serviços rodoviários de média e longa distância, conta com motor MAN D08 de 277 cv de potência e 1.050 Nm de torque e dispensa o uso do Arla 32. O modelo pode ser equipado com a transmissão mecânica ou com a automatizada V-Tronic.