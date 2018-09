A Volkswagen Caminhões e Ônibus aproveita a sua participação na IAA, em Hannover, na Alemanha, para apresentar a sua nova fase de desenvolvimento de tecnologias limpas e conectividade com conceitos exclusivos de veículos elétricos em sinergia com as demais marcas do Grupo TRATON.

A empresa apresenta a ferramenta RIO, que deve chegar na América Latina em 2019 para oferecer soluções digitais aos clientes da marca.

Outro produto em destaque no estande da empresa é o e-Delivery, que apresenta um novo conceito modular para construir o veículo, permitindo a configuração de diferentes capacidades de carga e autonomia. O veículo traz componentes de tração elétrica desenvolvidos pelo Grupo TRATON para seu trem de força.

O Constellation 33.440 também marca presença na feira ao lado do Delivery Express, o mais leve da família VW e fruto de um ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão com o novo conceito de venda do veículo completo, implementado de fábrica.

“Este é um momento histórico para nós. Ao mesmo tempo que voltamos às nossas origens como Volkswagen Caminhões e Ônibus, seguimos com nossos avanços ao manter a comercialização e produção dos veículos MAN na América Latina em adição aos produtos Volkswagen e pavimentamos o caminho para o futuro com as tecnologias que vão ganhar o mercado. Com isso, apoiamos de forma decisiva o Grupo TRATON em sua missão de se tornar campeão global com inovação, presença mundial e rentabilidade”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.