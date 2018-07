A venda de caminhões para distribuição de bebidas está entre os que mais têm crescido nos últimos meses e também uma das primeiras operações a se recuperar após um período de baixa, com renovações e ampliações. A afirmação é do vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da MAN Latin America, Ricardo Alouche.

As palavras do executivo estão baseadas nos números de vendas da montadora para o segmento, que segundo ele historicamente detém cerca da metade da participação nas vendas do segmento. “No ano passado, 70% dos veículos vendidos para transporte de bebidas foram Volkswagen e MAN”, complementou.

Não por acaso, a montadora está anunciando a venda de um lote com 222 caminhões para a Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis, empresa que produz a cerveja Império. Além do Delivery 11.180, a negociação envolveu também modelos 17.230 e 25.420, da família Constellation. Todos os veículos foram entregues com implementos da Facchini.

“Cássio de Paula, diretor de Logística da Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis, disse que parceria com a VW Caminhões é antiga. “Como grupo, ficamos satisfeitos com os modelos adquiridos e o resultado que proporcionam no dia a dia das operações. Além da vantagem no custo operacional, destaco a excelência na prestação de serviços, que nos mantém fiéis à marca”, afirmou.

Alouche destacou que a MAN Latin America foi a primeira montadora a desenvolver veículos vocacionais para a distribuição de bebidas, seguindo o conceito sob medida, para oferecer o caminhão mais adequado às diversas aplicações. De acordo com ele, além dos veículos com configuração específica para a distribuição de bebidas, a VW Caminhões aposta também no pós-vendas, com contratos de manutenção sob medida para a aplicação, com o objetivo de proporcionar o melhor Custo Total de Operação.