A Volkswagen Caminhões e Ônibus acabou de divulgar o lançamento da Volks Greenline, a sua linha peças remanufaturadas, cuja comercialização será feita à base de troca. Com um portifólio que reúne cerca de 100 itens, como motores, cabeçotes, turbos compressores, injetores de combustíveis, sincronizadores de transmissão e kits de embreagem.

Junto com o lançamento da linha de remanufaturados Volks Greenline, a empresa está expandindo sua oferta de produtos com o lançamento do motor Remanufaturado D08 em 5 configurações que atendem as linhas de 4 e 6 cilindros para caminhões e ônibus que usam esta motorização.

O processo de aproveitamento inclui bloco bielas, comando e virabrequim, acrescidos de componentes novos, caso de camisas do cilindro, bronzinas (mancal, biela e comando), pistões e outros. A garantia informada é de 12 meses sem limite de quilometragem.

De acordo com a montadora, os produtos estão disponíveis exclusivamente na rede de concessionários Volkswagen Caminhões e Ônibus e contam com garantia de 12 meses sem limite de quilometragem e a redução do custo em relação a um componente novo pode chegar a ser de até 40%.

Ainda segundo a Volkswagen Caminhões e Ônibus, seus produtos remanufaturados passam por um processo industrial de desmontagem do produto usado, seguido por limpeza de cada parte, reparação ou substituição de componentes danificados. O processo inclui também testes de qualidade do produto e remontagem para que apresente perfeitas condições de funcionamento.

Osmany Baptista, gerente executivo de Operações de Peças e Acessórios da VW Caminhões e Ônibus, disse que a perspectiva para as peças remanufaturadas é bastante positiva, uma vez que esses itens promovem ganhos operacionais e ambientais, trazem vantagens aos clientes e, combinados à robustez dos produtos da marca são aliados em diversas aplicações.