A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de lançar campanha de comunicação dos atributos do Constellation 17.280 na Argentina. A empresa destaca a potência do motor MAN D08, que dispensa o uso de Arla 32, e a capacidade de carga. Tais atributos foram um dos fatores que contribuiu para o empresário Gustavo Daniel Petetta, um dos protagonistas da campanha e proprietário de transportadora, a apostar na marca e começar a unificar sua frota com este modelo semipesado da Volkswagen. Do total de quatro unidades, duas já são do Constellation 17.280.

Aos 50 anos, Gustavo Daniel Pettetta não só é proprietário de uma transportadora que leva seu nome, como também organiza a Festa do Caminhão em Pujato, na Argentina. O empresário aponta ainda outras vantagens como transmissão e conforto da cabine. “Não fui apenas eu que comprei o caminhão na festa. A aceitação por parte dos outros caminhoneiros foi muito boa”, comenta e os números comprovam. No total, como consequência do evento, outros 31 VW Constellation 17.280 foram adquiridos por diferentes transportadores de Pujato.