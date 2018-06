Por João Geraldo

A Volkswagen Truck & Bus, subsidiária da Volkswagen AG – que reúne as marcas de veículos pesados MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e ônibus e RIO, cuja criação foi anunciada ao mundo em setembro de 2016, durante a realização do maior salão de veículos comerciais do mundo, a IAA, realizado a cada dois anos na Alemanha, – terá seu nome mudado para Grupo Traton. A previsão é que a nova denominação oficial entre em vigor a partir de setembro deste ano. No Brasil, fazem parte da linha de produtos do Grupo os veículos da linha Volksbus e os caminhões Volkswagen das famílias Delivery, Work e Constellation e modelos MAN TGX.

Disparado nesta quarta-feira (20 de junho) na Alemanha, o comunicado da Volkswagen AG não cita a International na relação de marcas de veículos pesados do Grupo. Em setembro de 2016, a Volkswagen Truck & Bus anunciou a aquisição de 16,6% da norte-americana Navistar. Durante o anúncio, CEO do Grupo Volkswagen Truck & Bus e membro do board da Volkswagen AG, Andreas Renschler, disse que se tratava de uma aliança estratégica. Na ocasião foi revelado também a RIO, plataforma aberta em nuvem para conexão de todos os sistemas para facilitar todos os envolvidos no processo de transporte.

De acordo com o comunicado de hoje, essa nova marca é um pilar a mais na trajetória do Grupo para aumentar sua independência e continuar em direção à transformação da estrutura societária. “O novo nome é um grande marco em nosso caminho para nos tornarmos campeões globais da indústria de transportes”, disse Andreas Renschler, CEO do Grupo Volkswagen Truck & Bus e membro do board da Volkswagen AG.

Ainda de acordo com o executivo, a marca Traton oferece mais independência e vai fortalecer a identidade conjunta do Grupo. “Um novo nome também promoverá nossa visibilidade como grupo líder em soluções inovadoras em transportes. Isso vai nos deixar mais atraentes para novos talentos e para mercados de capitais”, acrescentou Renschler. A alteração oficial no nome deve entrar em vigor no terceiro trimestre de 2018.

O presidente dos Conselhos Administrativos da Volkswagen AG e da Volkswagen Truck & Bus, Hans-Dieter Pötsch, disse que o Conselho Administrativo apoia integralmente os planos ambiciosos da Volkswagen Truck & Bus e do movimento do Grupo em buscar uma nova identidade. “Isso vai fortalecer nosso negócio de caminhões em direção à transformação da estrutura societária”, acrescentou.