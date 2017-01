A partir de janeiro, Alcides Cavalcanti é o novo responsável pela venda de caminhões Volvo no Brasil e integra a equipe de Bernardo Fedalto Jr., responsável pela operação comercial de caminhões no Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai. O executivo retorna para a companhia depois de 19 anos atuando no segmento automotivo.

O desafio do executivo é manter a liderança da marca em caminhões pesados e ampliar a participação de mercado no segmento de semipesados. “Minha carreira sempre foi pautada por desafios. Estou muito feliz em voltar para a Volvo, uma empresa líder em inovação e referência mundial no setor de transportes”, declara Cavalcanti.

Em relação ao momento de forte queda das vendas de caminhões, o executivo acredita em uma tendência de recuperação. “O mercado de caminhões é forte, mas acompanha as oscilações econômicas do país. É importante entender estes ciclos e estar preparado para eles”, argumenta.

Natural de Curitiba, Cavalcanti é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou sua carreira na Volvo em 1986, como estagiário. Permaneceu na empresa por 12 anos, nas áreas de desenvolvimento de produto, engenharia de vendas e vendas.