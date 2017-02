Em clima otimista, a Volvo anunciou investimento de R$ 1 bilhão entre 2017 e 2019 na América Latina. Desse total 90% ficará concentrado no Brasil e o restante na expansão da rede de concessionários no Chile. “A maior parte desse valor será utilizado na fábrica de Curitiba. Investiremos em produtos, serviços e manutenção da capacidade de produção”, destacou o presidente do Grupo Volvo América Latina, Wilson Lirmann.

A Volvo encerrou 2016 com 27,9% de participação no mercado de pesados. “Pelo terceiro ano consecutivo, o FH 460cv e o FH 540cv, foram os veículos pesados mais vendidos do Brasil, com 1.426 unidades e 1.344 unidades, respectivamente”, destacou Bernardo Fedalto, diretor de caminhões Volvo No Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

As exportações também ganharam destaque no ano passado com crescimento de 30%, o que representou 42% do total de vendas de caminhões na América Latina.

“A nossa expectativa de mercado para 2017 é que a partir do segundo semestre aconteça uma recuperação compensando um início de ano mais fraco e atingindo uma estabilidade e crescimento de até 10%”, estima Fedalto.

Volvo conquista bons resultados na América Latina

Em 2016, a marca dobrou a sua participação de mercado no segmento de pesados na Argentina, atingindo a marca de 15,5%. Já o Peru atingiu 28,2% de market share em pesados e 6,1% no segmento de semipesados, resultado duas vezes maior do que o registrado no ano anterior. “Foi um ano difícil. Mas equilibramos nossos resultados na região, crescendo na América Latina e fazendo a lição de casa no Brasil”, destacou Wilson Lirmann.

Pós venda permanece em destaque em 2017

De acordo com Fedalto, em momentos de baixa na economia no Brasil, o pós vendas foi o grande responsável por manter a estabilidade das concessionárias da marca através da prestação de serviços, peças, assistência técnica e contratos de manutenção.

“Oferecemos contrato de manutenção há 15 anos mas sentimos que houve uma mudança na característica de mercado nos últimos anos. Ninguém acreditava que o transportador pagaria um custo fixo por uma eventualidade. Porém hoje 50% dos nossos veículos carregam algum tipo de plano de manutenção”.

Outra ferramenta que obteve resultados satisfatórios com a mudança de comportamento dos transportadores é o Dynafleet. Entre 2015 e 2016 houve crescimento de 60%.

A expectativa é que a adesão aos planos de manutenção deve crescer em 2017.

Consórcio bate recorde em 2016

A Volvo Financial Service Brasil – braço financeiro do Grupo Volvo – bateu recorde de consórcio alcançando R$ 1,5 bilhão e aumentou sua participação nos financiamentos de produtos da marca no País, com aproximadamente 50% do total.

“O financiamento é uma ferramenta importante para o cliente que quer planejar compras futuras ou está com dificuldade de obter um financiamento. É um negócio importante para a Volvo”, destacou Ruy Meirelles.

O consórcio oferece prazo de até 100 vezes e parcelas reduzidas.