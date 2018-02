A Volvo começou 2018 com a expectativa de crescimento de 30% das vendas de caminhões pesados no mercado brasileiro até o final do ano. A empresa encerrou 2017 com 5.044 unidades licenciadas contra 4.243 durante 2016, o que representou crescimento de 18,9% e participação de 26,9% no segmento.

Considerados como termômetro da economia, os modelos pesados representaram 36% do total de caminhões emplacados ano passado de toda e indústria brasileira, conforme números divulgados pela Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Já no segmento de semipesados, a marca amargou queda de 33,7%, fato justificado pelo diretor de vendas de caminhões, Bernardo Fedalto Jr, como resultado de decisão da empresa em optar pelo segmento com maior volume da marca de participação de mercado, no caso os pesados. O FH foi o modelo com maior desempenho ano passado, com 4.505 unidades emplacadas e crescimento de 27% em relação ao total registrado em 2016.

De acordo com ele, a preocupação maior foi encontrar o ponto de equilíbrio entre os modelos, além do fato de o segmento de semipesados ter ainda se recuperado. Em contrapartida, ele justificou o avanço dos semipesados da marca em outros mercados da América Latina para onde a Volvo exporta seus produtos.

Para Fedalto Jr, um dos fatores que contribuirão para o crescimento dos pesados este ano será a recuperação da indústria, lembrando que os caminhões

são os primeiros indicadores de como anda a economia do País. “Ano passado, o agronegócio se manteve forte como sempre, mas conviveu com caminhões que migraram de outros setores que não reagiram. Mas agora, com a recuperação da indústria, haverá necessidade de transporte”, explicou. Outro ponto citado por ele é que a frota ficou mais velha e precisa de renovação.

Os reflexos da retomada do mercado de caminhões, que teve como marco a Feira Nacional do Transporte – Fenatran, em outubro passado, e levou a Volvo, no final de 2017, a Volvo contratar 100 funcionários e desse o início do ano está empregando mais 150.

Outra medida da empresa foi abrir o segundo turno de produção em sua fábrica instalada em Curitiba/PR. “A retomada da economia e a expectativa de crescimento de 30% de mercado acima de 30 toneladas esse ano são os grandes motivadores para a expansão”, concluiu o presidente do Grupo Volvo America Latina, Wilson Lirmann.