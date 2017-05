A Volvo está apresentando pela primeira vez no Brasil um caminhão autônomo. Trata-se de um VM preparado e testado em operação real no segmento sucroalcooleiro para o trabalho em canaviais e que já está pronto para ser comercializado. O veículo trafega automaticamente pelas lavouras com precisão de 2,5 centímetros de direção.

Um mapa digital do canavial inserido no computador de bordo do VM permite que as linhas da plantação sejam reconhecidas. Porém, ainda é necessária a presença do motorista que, nesse caso, conduz o veículo até o início da linha na lavoura. Num segundo momento, o condutor entra em ação para retirar o caminhão da plantação e fazer o transbordo para os veículos que levarão a carga para a usina de açúcar.

O VM é um modelo 270 6X4 otimizado para operar em canaviais. Por conta dessa aplicação, o veículo sofreu várias modificações, sendo as mais visíveis os pneus maiores, aumento da altura das suspensões dianteira e da traseira. Entre outras mudanças se destinaram a proteger o catalisador, o injetor de ureia, as válvulas pneumáticas e a chave geral, além da vedação e realocação do radiador do ar condicionado.

Matéria completa na edição 509 da Revista O Carreteiro