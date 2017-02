A Volvo acaba de comercializar 20 unidades do ônibus B450R, 8×2 de 15 metros para a empresa Eucatur, empresa de transporte com sede em Cascavel/PR. Os novos ônibus serão utilizados em rotas estaduais e interestaduais de médias e longas distâncias.

Os veículos possuem carroceria double decker, e a configuração maior permitiu um aumento de sete lugares, passando de 53 para 60 passageiros por veículo. Os modelos possuem ainda um espaço pet-friendly e são equipados com internet wi-fi 4G e com dispositivos para carregamento de smartphones e tabletes via USB.

Os veículos maiores, como esta nova versão do 8×2, oferecem um aumento da rentabilidade para as empresas de transporte rodoviário, devido ao maior número de passageiros. “Estamos atentos às demandas do mercado para oferecer aos nossos clientes soluções de transporte que aumentem a eficiência e a produtividade da operação”, diz Gilberto Vardânega, diretor comercial de ônibus Volvo no Brasil.

O Volvo B450R, é equipado com motor de 450cv de potência e com a caixa de câmbio eletrônica da Volvo, a I-Shift; suspensão eletrônica; sistema de freios inteligentes EBS; e o sistema de freio motor Volvo (VEB), com 390cv de potência. Outro diferencial é o ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade), moderno sistema de segurança ativa que evita o risco de derrapagem e capotagem em curvas. O equipamento ativa os freios de forma automática e independente por roda, além de cortar a aceleração do veículo.