A Volvo do Brasil está disponibilizando aos clientes compra online de peças através do site www.volvopecas.com.br, que pode ser acessado por meio do computador, tablets ou smartphones.

São cerca de 250 itens que podem ser entregues em todo o País. “Essa é uma solução que vai agregar facilidade, conforto e agilidade para os clientes da marca. Além da segurança de adquirir peças genuínas”, afirma Felipe Battistella, diretor de Pós-Vendas do Grupo Volvo América Latina.

A ideia também é aumentar ainda mais a presença e relacionamento da marca com os seus clientes por meio do mundo digital.

A líder do projeto, Michelle Pierin, explica que toda a estrutura da rede de concessionárias está sendo utilizada como ponto de distribuição de peças para que a entrega seja no menor tempo possível.

E-commerce cresce 11% no Brasil

Dados da Associação Brasileira de Comércio Eeltrônico-ABComm, em 2016 o Brasil registrou um crescimento no e-commerce de 11% em relação ao ano anterior. O ano fechou com 179 milhões de pedidos. Quase ¼ dos brasileiros compraram no comércio eletrônico ao menos uma vez no ano, uma alta de 22% ante 2015.

Ainda segundo a ABComm, a expectativa é que em 2017, o e-commerce nacional cresça 12% em relação a 2016. O ano deve registrar mais de 200 milhões de pedidos nas mais de 70 mil lojas virtuais existentes, consolidando a tecnologia no cotidiano dos brasileiros.