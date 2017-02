A Volvo divulgou o sorteado na campanha “Pegando a Estrada com o Consórcio Volvo”. O ganhador do caminhão Volvo VM 6×2 com motor de 270cv foi José Cardoso Neto.

A promoção, feita pela Volvo Financial Services Brasil, premia nacionalmente com um produto da marca os clientes que adquiriram novas cotas de consórcio e que mantêm em dia o pagamento das parcelas.

A campanha “Pegando a estrada com o Consórcio Volvo” começou em fevereiro do ano passado e terminou em janeiro último. O sorteio do prêmio ocorreu em 8 de fevereiro.

Ao final da promoção, o cliente vencedor do sorteio poderia escolher o prêmio que desejasse entre três opções: o VM 270cv 6×2, um chassi de ônibus Volvo B340R 4×2, ou um equipamento de construção da marca, a miniescavadeira sobre esteiras Volvo ECR88 Plus.

Vencedor de promoção é proprietário Agricana

Cardoso Neto é sócio proprietário da Agricana Cultivo de Cana Ltda, empresa com pouco mais de 10 anos, que opera em Macatuba, interior de São Paulo, no segmento de cultivo e beneficiamento de cana-de-açúcar.

Atualmente, a empresa emprega cerca de 150 pessoas no cultivo e beneficiamento de cana-de-açúcar, um segmento com grande peso na economia do interior paulista e um dos mais importantes do agronegócio brasileiro. A empresa tem hoje 11 cotas de consórcio.