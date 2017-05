Estudo da Agência Autoinforme, em parceria com a Editora Frota e a Texto Final de Comunicação Integrada, definiu o FH 460cv 4×2 como o caminhão pesado com maior valor de revenda no mercado brasileiro. O modelo obteve o melhor resultado no comparativo com outros 31 modelos na mesma categoria. Este é o segundo ano que o Volvo FH recebe a premiação. Em 2015, o modelo premiado foi o FH 460 6×4.

Os vencedores do Prêmio Maior Valor de Revenda são decididos com base em um “estudo de depreciação de veículos comerciais”, realizado a partir da tabela Molicar, que reúne informações de revendas de veículos autorizadas e independentes de todo o país. A premiação tem o objetivo de homenagear as marcas e modelos de caminhões e utilitários mais valorizados do mercado brasileiro.