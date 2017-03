Até o dia 31 de março, os transportadores que adquirirem um dos modelos da linha VM poderão fazer o financiamento pelo Banco Volvo em condições diferenciadas. A campanha é válida para todo o território nacional na rede de concessionárias da marca

O responsável por vendas de caminhões Volvo do Brasil, Alcides Cavalcanti, explica que estão sendo oferecidas duas linhas de financiamento. O CDC, com prazos de até 60 meses, com apenas 20% de entrada, taxa pré-fixada de 0,99% ao mês e carência de três meses para o pagamento da primeira parcela. E o Finame, com prazos de até 60 meses e carência de até 6 meses para aqueles que se enquadrarem nas condições definidas pelo BNDES.

“Estamos oferecendo essas condições para as últimas unidades disponíveis de modelos VM ano modelo 16/17. E ainda incluiremos na oferta desses veículos a consagrada caixa I-Shift para as versões de potência 270cv e 330cv”, afirma o executivo.

Outra vantagem é uma condição especial na aquisição de um seguro da corretora Volvo. “O Banco Volvo conhece o mercado de transportes e trabalha continuamente para oferecer as melhores soluções para os clientes”, diz Valter Viapiana, diretor comercial da VFS Brasil.