Comemorando 30 anos de atuação, o PVST (Programa Volvo de Segurança no Trânsito), responsável por elaborar o Atlas de Acidentalidade, que mapeou as praças e rodovias com maiores índices de ocorrências do país, está lançando o Guia Zero Acidentes para transportadores e embarcadores. Trata-se de uma ferramenta online que tem o objetivo de zerar os índices de acidentes envolvendo caminhões Volvo.

O guia é dividido 22 capítulos, no formato passo a passo, abrangendo desde o início do projeto até a obtenção do certificado ISO 39001, a norma internacional que regulamenta as ações de gestão da segurança de tráfego viário. Anaelse Oliveira, responsável pelo PVST, explica que o documento faz 12 recomendações básicas, a começar pelo envolvimento da alta liderança da empresa no assunto e, na sequência, a montagem de um grupo de comando das ações.

O Guia reforça também a importância do engajamento das empresas e colaboradores para que as ações previstas nele sejam adotadas de maneiras preventivas e, se necessário, corretivas. “Uma política de segurança consistente e bem implementada é uma quase garantia de boa aceitação por parte dos grandes clientes embarcadores que querem ver seus produtos em mãos seguras e entregues com pontualidade”, destaca diz J. Pedro Correia, consultor do PVST.

o PVST organiza também inúmeros seminários regionais com o propósito de propor discussões e alternativas para a efetiva redução das ocorrências. A ferramenta pode ser acessada através do link.