O Programa Volvo de Segurança no Transito (PVST) e o Grupo Rivesa concessionária da marca no Norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, realizam no próximo dia 19 de outubro, em Maringá/PR, o Seminário Volvo de Segurança Zero Acidentes. O seminário reúne transportadores da região e entidades do setor de transporte de cargas para discutir e propor ações que ajudem a reduzir o número de acidentes envolvendo caminhões, em busca da meta de zero acidentes.

Durante o seminário será apresentada e detalhada a ISO 39001, norma internacional de gestão de segurança viária que é uma excelente opção às transportadoras para baixar e zerar, depois, o número de acidentes. A norma segue a mesma estrutura de ISO de sistemas de gestão, e pode ser facilmente ser integrada a um sistema ISO de já existente nas empresas.

Acidentes no Paraná

De acordo com dados do Altas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro, só nas rodovias federais do Paraná, foram registrados em 2015, 4.136 acidentes envolvendo caminhões que resultaram 2.338 feridos graves e 231 mortos. As principais causas dos acidentes letais foram: excesso de velocidade, provocando 53 mortes; falta de atenção, 46 mortes; desobediência a sinalização, com 13 mortos; e ultrapassagem indevida, 12 acidentes fatais.

“É um número muito alto e as causas são comportamentais, situação que pode ser trabalhada para ser revertida. A redução do número de acidentes com caminhões é fundamental para evitar prejuízos para o negócio dos transportadores e tornar as empresas mais competitivas. O transportador não fica com o caminhão parado, não perde o prazo de entrega e ainda preserva a imagem da empresa. Além disso, tem o valor imensurável, que é o de poupar vidas”, afirma Antônio Carlos Paes, diretor do Grupo Rivesa.

Custo de acidente

Levantamento feito pela Volvo Corretora de Seguros com as principais seguradoras do mercado aponta que o custo médio de um acidente com um caminhão pesado ou semipesado é de R$ 150 mil em prejuízos materiais. Além disso, o tempo médio que o veículo fica parado para conserto é de 43 dias. O levantamento aponta ainda que 13% dos sinistros provocam danos corporais e 7% vítimas fatais.

Atlas da Acidentalidade no Transporte

O Altas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro é uma das ações do Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST) dentro da visão Zero Acidentes. O trabalho estatístico foi produzido pela Tecnométrica, com base no banco de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os anos de 2007 e 2015. Todas as informações estão no portal www.atlasacidentesnotransporte.com.br .

De acordo com o estudo, em 2015 foram registados nas rodovias federais do país 37.376 envolvendo caminhões, resultando em 19.850 feridos e 2.809 mortos.

Meta Zero Acidentes

O Zero Acidentes é a visão de segurança do Grupo Volvo que tem como ideal de futuro zero acidentes envolvendo seus veículos. Em 2014, a Volvo adotou a visão de Zero Acidentes no Brasil, e direcionou as ações do Programa Volvo de Segurança Trânsito (PVST) para o transporte de carga e passageiros, com foco na redução de acidentes com veículos comerciais e na valorização dos profissionais de atuam no setor.

Entre as ações desenvolvidas pelo PVST em busca da meta de Zero Acidentes com seus veículos estão: