O Grupo Volvo, em parceria com especialistas suecos de reciclagem e reciclagem Renova, está testando um caminhão de lixo autônomo que tem potencial para ser usado em todo o ambiente urbano. O projeto, segundo a montadora, explora como a automação pode contribuir para aumentar a segurança do trânsito, melhorar as condições de trabalho e reduzir o impacto ambiental.

O diretor de tecnologia do Grupo Volvo, Lars Stenqvist, disse que existe um potencial surpreendente para transformar o ritmo rápido dos desenvolvimentos técnicos em automação e benefícios práticos para os clientes e a sociedade em geral. “Nosso caminhão de lixo auto-dirigido está liderando o caminho neste campo globalmente. É uma das várias inovações autônomas que estamos trabalhando agora “, disse.

O caminhão de lixo autônomo da Volvo foi projetado para tornar a condução mais segura em áreas construídas. A rota de coleta é pré-programada e um sistema de sensores monitoram continuamente para identificação, navegação e monitoramento ao redor do veículo. Se um obstáculo aparecer de repente em seu caminho, o veículo para imediatamente.

O veículo autônomo oferece também vantagens ambientais, pois mudanças de marchas, direção e velocidade são constantemente otimizadas para baixo consumo de combustível e emissões. A maior parte desta tecnologia é a mesma utilizada pela Volvo no caminhão autônomo para operações de mineração. O projeto do veículo coletor de lixo em conjunto com a Renova continuará até o final de 2017.