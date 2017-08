As revistas O Carreteiro, Transporte Mundial e o Programa de TV Pé na Estrada lançam juntos o Best Truck 2017, a maior e mais democrática eleição dos melhores caminhões, pois quem vota é você, leitor, internauta ou telespectador dessas três mídias que já são referências no setor de transporte rodoviário de cargas.

Para participar é muito fácil e gratuito! Basta acessar o site www.ggmidia.com.br/besttruck no período das 8h do dia 1º de agosto até as 18h do dia 15 de setembro deste ano. Além disso, você estará concorrendo a um desses três prêmios: um Smartphone Samsung Galaxy S7, uma Smart TV Samsung Full HD e a um Tablet Samsung Galaxy.

Após votar nos melhores caminhões e marcas, você também pode votar no Best Brands, escolhendo as suas marcas favoritas nos principais insumos e serviços para a eficiência na manutenção dos caminhões.

Quem pode participar?

Ser maior de idade e ter um CPF válido.

Como faço para participar?

Acesse o site www.ggmidia.com.br/besttruck e faça o cadastro. Depois pois disso é só escolher três modelos de caminhão de sua preferência em cada uma das seguintes categorias: Cavalo Mecânico Extrapesado, Cavalo Mecânico Pesado, Caminhão de Distribuição, Caminhão Urbano, Caminhão Vocacional Fora de Estrada, Caminhão Vocacional Urbano, Chassi Cabine, Furgão com PBT Acima de 3,2 t e Furgão com PBT até 3,2 t. Na categoria Produto Inovador, as marcas foram convidadas a indicar uma tecnologia em seus caminhões para você escolher uma delas. Nas duas últimas categorias, você vai eleger as suas marcas em Melhor Imagem de Pós-Vendas e na Marca Mais Desejada.

Após a votação nas marcas de caminhões, começa a votação do Best Brands, seguindo o mesmo procedimento, com a escolha de três marcas em cada uma das 11 categorias: Implemento Rodoviário, Pneus, Reforma de Pneus, Lubrificantes, Marca de Combustível, Sistemas de Freio, Caixa de Marchas, Motor, Bateria, Filtro e Embreagem.

Pronto, agora é só torcer para os seus caminhões e marcas favoritos serem eleitos e para ser um dos ganhadores de um dos três prêmios que serão sorteados no dia 2 de outubro.

Os vencedores do Best Truck e Best Brands serão conhecidos durante a Fenatran, entre os dias 16 e 20 de outubro.

A premiação tem registro na Caixa Econômica Federal – Certificado de Autorização CAIXA nº 6-1197/2017 — e o sorteio dos cupons terá acompanhamento de um auditor no dia 2 de outubro, às 11h, no Posto Graal 56, km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, SP, com livre acesso ao público interessado.