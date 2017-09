A Apta Caminhões e Ônibus acaba de vender 10 ônibus para a A2 Transportes, empresa de transporte público que opera na zona sul da Capital. Os veículos foram montados sobre o chassi VW 9.160 OD, encarroçados pela Caio e são indicados para trechos urbanos.

Com unidades em São Bernardo do Campo e no litoral, a Apta atende 39 municípios da Grande São Paulo e 11 do litoral paulista.