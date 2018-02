Os caminhões Volkswagen da família Constellation iniciam o ano com novidade. Trata-se do pacote Robust que dá nova uma cara nova aos modelos da marca, sendo um dos destaques o design do para-choque de metal, curto, que permite maior ângulo de entrada ao veículo.

O pacote Robust está disponível para a Linha Constellation – médios, semipesados e pesados – envolvendo os modelos 13.190, 15.190, 17.190, 17.230 e 23.230.

A família Vocacional também contará com a versão Robust nas versões Compactor, Distributor e Constructor, as quais contam com os modelos Constellation 17.260, 24.260 e 26.260, além de versões 190 e 230 cv.

“O novo pacote multiplica as opções de caminhões vocacionais Volkswagen, com veículos sob medida para as mais diversas aplicações e robustez consagrada para o trabalho pesado”, afirma Andria Cristina Giusti, engenheira de Marketing do Produto da MAN Latin America.