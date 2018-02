O Volkswagen Delivery 6.160 acaba de chegar nas concessionárias de todo o País. O modelo conta com caixa Eaton ESO-4206 de seis velocidades e motorização Cummins ISF de 2,8l com solução SCR para o pós-tratamento de gases e potência que chega a 156 cv e torque máximo de 430 Nm. Suspensão dianteira independente, freio a disco e sistema de freio de série ABS e EBD também fazem parte do veículo.

“O caminhão VW Delivery 6.160 foi desenvolvido para definir um novo nível no atendimento ao cliente e suas necessidades no transporte”, comenta Ricardo Yada, supervisor de Marketing do Produto da MAN Latin America.

NOVA FAMÍLIA DELIVERY

Formada por seis modelos, sendo dois deles semileves, a nova geração da família Delivery cobre a faixa de carga de 3,5 a 13 toneladas de PBT. Junto com os caminhões da linha atual, que continuarão sendo produzidos, a Volkswagen passa a atender o segmento de distribuição com 11 opções de caminhões

Os novos Delivery estreiam com seis modelos, sendo que a versão Express é um veículo semileve para 1 tonelada de carga e PBT de 3.500kg. Junto com o 4.150, (1.350 kg de carga) e PBT de 3.850 kg, os dois modelos marcam o ingresso da Volkswagen em um novo nicho de mercado no País, o qual atualmente é atendido por diversas marcas e versões, inclusive furgões de carga.

Os semileves são equipados com motor de 2.8 litros, 150cv e sistema EGR de pós-tratamento de gases. Outro modelo com motor de 2,8 litros, porém com 160cv de potência e sistema de tratamento de gases SCR é o Delivery 6.160. Os demais lançamentos da família Delivery são o 9.170, 11.180 (já disponíveis nas concessionárias) e o 13.180, todos equipados com motor ISF de 3.8 litros, sendo os dois primeiros com 165cv e o terceiro 175cv de potência.

O motor Cummins ISF 2.8 está presente nas versões Delivery Express e 4.150, porém com sistemas de pós-tratamento de gases EGR e SCR, respectivamente.

A nova família de veículos é tracionada por motores Cummins e caixa de câmbio manual de seis velocidades Eaton. Num segundo momento, a MAN Latin America vai disponibilizar a versão 13.180 com transmissão automatizada. Todos os modelos serão oferecidos em três diferentes níveis de acabamento e opcionais: a versão mais simples é a City, seguida pela Trend, a intermediária, e Prime, a mais completa.