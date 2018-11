Na manhã desta terça-feira (13/11), a Volkswagen Caminhões e Ônibus entregou para a Ambev um caminhão Volkswagen e-Delivery 6X2 – com capacidade para 13 toneladas de PBT – para a operação de distribuição urbana no município de São Paulo. Trata-se da segunda unidade disponibilizada à cervejaria, que acabou de concluir a fase piloto de testes com outro modelo da marca idêntico em ruas de bairros da cidade de São Paulo.

A conclusão da fase de testes com a Ambev com o e-Delivery 6X2 coincide com a chegada ao mercado da versão Delivery 13.180 a diesel, um modelo leve também com terceiro eixo projetado para atender à legislação do VUC. O lançamento representa a versão com maior capacidade de carga da família. Na prática, o veículo transporta a carga de um caminhão um caminhão médio.

O protótipo do Delivery elétrico 6X2 com rodado simples no terceiro eixo, é fruto da parceria entre a Volkswagen Caminhões e ônibus e a cervejaria Ambev. O veículo rodou em testes durante 30 dias em condições reais na distribuição de bebidas por ruas da Mooca, Vila Madalena e Sumarezinho, totalizando 915 quilômetros percorridos. Antes da versão 6×2, a Ambev já havia testado por 90 dias uma versão 4X2 também elétrica do Delivery.

O diretor de sustentabilidade e suprimentos da Ambev, Guilherme Gaia, durante a fase piloto o veículo realizou 369 entregas. Ainda de acordo com o executivo, o tempo de recarga de 100% da bateria do caminhão foi de cerca de 4 horas, com a qual o veículo roda até 200 quilômetros.

No entanto em 15 minutos é possível carregar até 30% da bateria. A energia consumida durante os 30 dias totalizou 950 kWh e gerou uma economia de 200 litros de diesel além da redução de emissões zero de partículas de poluente. De acordo com informações da montadora, no período de testes houve redução de 0,7 toneladas de CO2 graças à tecnologia do veículo e à utilização de matriz energética limpa. Isso porque o caminhão foi recarregado com 100% de energia solar.

“A parceria com a Volkswagen Caminhões e ônibus é um passo importante em direção ao mundo melhor que queremos construir. Saber que ambas as companhias partilham desse mesmo sonho é muito motivador”, disse Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de sustentabilidade e suprimentos da Cervejaria Ambev.

O presidente te CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, destacou que desde o início das operações da empresa houve a preocupação em manter na vanguarda do desenvolvimento e tecnologias e investir continuamente em novas soluções que contribuam para a operação do cliente e também o meio ambiente.

A parceria entre a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Ambev prevê que sejam utilizados 1.600 caminhões elétricos para o transporte de bebidas até 2023. Isso significa que baseado na frota atual cerca de 35% dos veículos que atendem as operações da cervejaria serão movidos a energia limpa. De acordo com informações da montadora, mais de 30,4 toneladas de carbono deixarão de ser despejadas no ar a cada ano.