O Volkswagen Delivery Express acaba de chegar as concessionárias da marca no Brasil. O modelo, que marca o ingresso da Volkswagen no segmento de 3,5 toneladas, poder ser guiado por motoristas com carteira de habilitação categoria B, além de trafegar em áreas onde a circulação de caminhões é restrita, característica dos grandes centros urbanos.

O modelo é equipado com motor Cummins ISF de 2,8 litros com tecnologia de pós-tratamento de gases EGR, dispensando o Arla 32. Alcança 150 cv e um torque máximo de 360 Nm numa ampla faixa de rotações. Para este modelo, foi desenvolvido um set de airbags tanto para o motorista como para os passageiros.

Outra estreia da VW Caminhões, o Delivery 4.150 também ingressa em segmento antes não explorado pela fabricante já contando com financiamento via Finame. O modelo é equipado com motor Cummins ISF de 2,8 litros e 150 cv de potência, com sistema de pós-tratamento de gases EGR que dispensa o Arla 32. A transmissão manual ESO-4106 combina-se ao conjunto de powertrain, conferindo também a melhor potência e torque da categoria.

“Trata-se dos lançamentos mais aguardados do segmento de 3,5 e 4 toneladas, que traduzem o know-how da marca Volkswagen combinando a expertise de carro de passeio e de trabalho, numa sincronia que chega para fazer história no transporte de cargas”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.