A ZF Aftermarket lança nessa semana portal exclusivo para o mercado de pós-venda, que reúne todas as informações de interesse sobre os produtos e serviços das marcas ZF, Sachs, Lemförder, TRW e Openmatics. O novo site está disponível em português e espanhol e permite também o acesso a informações institucionais sobre a ZF Aftermarket e suas marcas.

De acordo com Alberto Rufini, Diretor da ZF Aftermarket América do Sul – Unidade de Negócio IAM, “trata-se de uma ação global da empresa e o Brasil é um dos primeiros países a colocar o novo endereço eletrônico no ar, juntamente com a Alemanha, China, México e Rússia. Futuramente, outras localidades também terão o portal exclusivo para seus mercados de reposição”, completa.

Com objetivo de oferecer todo suporte técnico para os clientes, o novo endereço traz os canais de atendimento hoje disponíveis, desde telefones, e-mails ou número de WhatsApp, além de localizações das Concessionárias ZF mais próximas.

Os conteúdos estão divididos por segmentos de atuação da ZF, sendo que as aplicações mais relevantes aparecem em destaque no topo da página inicial como carros de passeio e utilitários, caminhões e ônibus, equipamentos fora de estrada, motocicletas, aplicações marítimas, veículos ferroviários e energia eólica. Nas páginas, o visitante encontra informações sobre o segmento selecionado como peças de reposição e produtos disponíveis, serviços, conhecimentos, dicas úteis e catálogos online e PDF’s para download.