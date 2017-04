A ZF Aftermarket, divisão de negócios do Grupo ZF voltada ao mercado de reposição, participa da Automec 2017 como patrocinadora oficial do evento e expositora em estande de 600m².

Os visitantes poderão conferir os lançamentos e o portfólio das marcas ZF, SACHS, LEMFÖRDER e TRW. A empresa destaca a Estação Openmatics, ambiente dedicado para expor as funcionalidades da plataforma telemática aberta da ZF, e para o lançamento do novo canal de suporte técnico para reparadores de todo o Brasil, intitulado “Amigo Bom de Peça”.

A ação engloba a produção de conteúdos exclusivamente voltada aos profissionais de oficinas mecânicas de todo o País. Por meio de um canal no YouTube e uma página no Facebook, a ZF entregará dicas técnicas, passo a passo de aplicações e curiosidades sobre o portfólio de todas as suas marcas.

O programa “Amigo Bom de Peça” está sendo construído junto com os reparadores. “A ideia é estabelecermos um canal de comunicação para interagirmos com nosso público e divulgarmos dicas técnicas”, diz Fernanda Giacon, Head de Marketing da ZF Aftermarket na América do Sul.

“Nosso objetivo principal é ampliar o suporte técnico, hoje realizado presencialmente, também por meio das plataformas digitais e mídias sociais”, reforça Fernando Martins Rodrigues, Gerente de Serviços e Qualidade da ZF Aftermarket.

Confira alguns lançamentos apresentados

A ZF lança componentes para tração Carraro e componentes para nova transmissão Iveco Daily 6S 480, embreagem SACHS para Etios, L200 Triton, Volvo I-Shift linha nova e reman.

A ZF Aftermaket lança itens para o segmento agrícola. São peças aplicadas no eixo Carraro, utilizado em tratores com potência entre 140cv e 230cv.

O pacote inclui peças como terminal axial, responsável por transmitir os movimentos da direção e se articular conforme o movimento vertical das rodas, e por itens como garfo longo, garfo curto, engrenagem planetária, engrenagem de dentes internos, todos localizados no estágio final do trem de força e que atuam na tração do eixo para colocar o veículo em movimento.

A marca SACHS apresenta produtos novos e remanufaturados SACHS, fabricados na planta do ABC Paulista. Em destaque a embreagem para linha pesada nova e remanufaturada para os modelos de caminhões I-Shift, VM, FM e FH da Volvo, além da extensão para ônibus Volvo 340 R e 420 R I-Shift.

LEMFÖRDER traz 12 novos itens, entre eles barra de direção e reação para a Scania série 4. Outro destaque da marca é a barra de direção para a família de ônibus Mercedes-Benz OF 1417, 1418, 1721 e 1722, que atualmente possui frota circulante de 85 mil veículos.

Um destaque do já existente portfólio da marca é o kit de reparo aplicado em barras de reação e barras de reação em V aplicado nas montadoras MAN, Ford, Iveco, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, entre outras. O produto para reposição possui a mesma construção da aplicação original.

A TRW preparou o lançamento de mais de 120 itens. Entre as principais novidades da linha TRW pode-se destacar as novas bombas de direção para Gol, Palio, Celta, Montana, Frontier, S10, Hilux, Santa Fé e Sprinter. No total serão 38 itens para diversos modelos e anos de fabricação.

OPENMATICS é uma a solução telemática aberta da ZF que pode ser utilizado na gestão de frotas compostas por veículos de diferentes marcas, sem que haja qualquer diferença no seu funcionamento, tanto nas linhas leve como pesada.

Visitantes podem conhecer as soluções da empresa através de realidade virtual

A ZF Aftermarket utiliza na feira tecnologia de realidade virtual e teatro holográfico. A tecnologia da realidade virtual baseia-se na utilização de um óculos que reproduz imagens de uma cidade virtual em 360°. Com ele, o visitante pode conhecer de perto todas as tecnologias da empresa presentes no dia a dia das cidades, do campo, das indústrias, e também no ar e na água.

Com um enredo que trabalha especialmente o dia a dia de reparadores, o teatro holográfico chamando a atenção para a importância da utilização de peças de reposição de qualidade.

A “gincana de montagem” orienta e desafia profissionais do setor a realizar corretamente a posição de instalação da embreagem SACHS para a linha Volkswagen 1.0. de 8/ 16v. O objetivo da gincana é enfatizar a importância do suporte e informação técnica ao mercado de reposição.