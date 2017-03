A ZF Aftermarket, divisão de negócios do Grupo ZF, participa da Automec 2017, que será realizada entre os dias 25 e 29 de abril em São Paulo. Na ocasião, a empresa irá expor seus lançamentos para as linhas leve e pesada com produtos de seu portfólio composto pelas marcas ZF, SACHS, LEMFÖRDER, TRW e OPENMATICS.

Em um espaço de 600 m², a empresa apresentará diversos lançamentos voltados ao segmento de veículos de passeio, comerciais e equipamentos fora de estrada. Entre os destaques estão componentes ZF para tração Carraro, embreagem SACHS para Volvo I-Shift, bandejas, bombas de direção, sapatas de freio TRW, entre outros produtos.

Para Fernanda Giacon, Gerente de Marketing, a presença no evento reforçará a capacidade da ZF Aftermarket em atender as demandas do setor com um portfólio amplo e completo de soluções e serviços. “Nossa estrutura unificada e moderna nos permite atingir o mercado amplamente, atendendo à crescente diversificação da frota, o aumento de demanda e as mais variadas necessidades do mercado de reposição, com melhor performance no atendimento ao cliente”.

O estande da empresa está sendo projetado para oferecer ambiente de interação e troca de experiências. A ZF Aftermarket também fará transmissões ao vivo pela página da empresa no Facebook.