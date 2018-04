A ZF Aftermarket acaba de lançar no mercado de reposição barras de reação da marca Lemförder para veículos comerciais da Scania. São quatro tipos de barras disponíveis para 104 modelos de veículos da frota circulante da montadora, sendo 76 caminhões (das Séries P, G, R, T e 4) e 28 ônibus da Série K.

A função da barra de reação é manter o posicionamento correto do eixo de caminhões e ônibus, e interligar o eixo e as longarinas na longitudinal, transversal ou diagonal, reduzindo, por exemplo, o desgaste dos pneus. As barras de reação também são chamadas no mercado de reposição de barras tensoras.

Confira os caminhões Scania atendidos: P 230, 250, 270, 280, 310, 320, 340, 360, 370, 380, 400, 420, 440, 480, 500, 550; G 230, 340, 380, 400, 410, 420, 440, 450, 470, 480, 490; e R 380, 420, 440, 450, 500, 520, 560, 580, 620 e 730. Os da Série 4 são: 94 C/260, 300, 310 – 94 G/310 – 94 L/310. 114 C/330, 340, 360 – G 380, 360, 400, 420, 470. 124 C/400, 420, 470 – G 360, 400, 420, 470, 144 C/460, 530 – G 460, 530 – L 460, 530, 164 C/ 480, 580 – G 480 – L 480, 580, T 94, T114, T124 e T144.

Nos ônibus, os modelos Série K atendidos são: K94, L94, K114 EB, K114 IB, K124 EB, K124IB, K 270 IB, K 280 IB, K 280 UD, K 310 EB, K 310 IB, K 310 UD, K 320 EB, K 320 IB, K 320 UD, K 340 EB, K 340 IB, K 360 EB, K 360 IB, K 380 EB, K 380 IB, K 400 EB, K 400 IB, K 420 EB, K 420 IB, K 440 EB, K 470 EB e K 480 EB.

Lembrando que é importante sempre verificar o produto que é aplicado no veículo, pois o mesmo chassi pode apresentar barras de reação diferentes.