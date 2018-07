A ZF apresentou na Alemanha o primeiro protótipo do mundo de um sistema de direção totalmente elétrica para veículos comerciais, que dispensa o sistema hidráulico e periféricos. Desenvolvido a partir do conceito de direção eletromecânica para carros de passeio, e adaptado para todos os tipos de caminhões e ônibus, o ReAX EPS é equipado com uma unidade de controle integrada, transmissão e sensores.

De acordo com a empresa, um motor elétrico de 70 Nm fornecer a potência suficiente para alcançar o torque necessário de direção exigido pelos veículos comerciais, dispensando totalmente um sistema adicional de bomba hidráulica. Outras vantagens pontadas para sistema estão em eliminar a necessidade de retirar energia do motor, seja ele a combustão ou elétrico e a redução de peso e espaço para instalação quando comparado ao modelo convencional que utiliza bomba hidráulica e retira potência do motor.

A direção totalmente elétrica, ainda segundo informação da ZF, é essencial para sistemas avançados de assistência ao motorista e funções de condução automatizada, que podem aumentar a segurança, reduzir o estresse do motorista e melhorar o fluxo da logística. Outro ponto destacado pela empresa é que a ReAX EPS é o protótipo de um sistema de direção para veículos comerciais que irá facilitar e agilizar o avanço da eletrificação de veículos.

“Após os primeiros testes, podemos dizer que a direção ReAX EPS é mais eficiente que o nosso avançado sistema eletro-hidráulico, além de pesar muito menos”, afirmou Mitja Schulz, Head da unidade de sistemas de direção para veículos comerciais da ZF. A unidade compacta cria mais espaço no veículo para instalação e estruturação de outros sistemas como acionamentos elétricos que interagem com a nova direção. “A ReAX EPS é perfeitamente adequada para utilização com funções de condução automatizada, pois o giro das rodas dianteiras pode ser ativado exclusivamente pelo controle do atuador eletromecânico, independente dos movimentos do volante”, completou o executivo.

Seguindo a linha “Ver – Pensar – Agir” da ZF, a direção ReAX EPS é um componente fundamental para o sistema que possibilita aos caminhões e ônibus “agir”. Integrado a unidades de controle eletrônico, como o ZF ProAI, sensores ambientais e outros sistemas veiculares, o sistema de direção inteligente foi desenvolvido para realizar diversas tarefas – do controle dos movimentos laterais à condução automatizada do nível 4. Isso significa que o caminhão é capaz de esterçar sozinho em determinados trechos da rodovia ou em terminais de carga e descarga, para o motorista poder desempenhar outras atividades ou descansar