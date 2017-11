A ZF acaba de copletar a marca de 500 mil eixos produzidos em sua planta de Sorocaba (SP). A produção foi iniciada em 1985, ano em que a média mensal de produção alcançada foi de 148 equipamentos. O primeiro eixo agrícola a sair da nossa linha de produção foi o APL350 para a fabricante de máquinas Massey Ferguson.

A ZF do Brasil produzia itens para o segmento agrícola já na década anterior, mas dois desdobramentos deram outro rumo a essa trajetória. O primeiro foi a expansão e modernização da cultura canavieira para atender às necessidades do Proálcool. O segundo desdobramento foi a enorme expansão da fronteira agrícola pelos cerrados, agora tomados por gigantescas culturas de soja e cereais.

Tudo isso impôs à agricultura uma mudança radical na escala do equipamento utilizado até então. As novas áreas de cultivo pediam máquinas agrícolas maiores e mais potentes. Algo bem diferente das máquinas pequenas, de 76 HP em média, que operavam nos campos brasileiros antes dos anos 1980 e não precisavam de mais que a tração traseira, suficiente para o implemento que puxavam. A partir daí a tração em apenas duas rodas já não bastava: um trator grande que não fosse 4×4 não teria a tração necessária para arrastar implementos maiores e executar operações mais pesadas nos vastos canaviais e plantações de soja.

Daí a importância do eixo tracionado dianteiro, uma oportunidade de negócios que a ZF vislumbrou. Em 1985, no mesmo mês em que se inaugurara a segunda ala da planta de Sorocaba, a empresa apresentou os eixos da família APL. Esses eixos possibilitaram a produção local de máquinas agrícolas de maior potência.

Ao longo desses 32 anos, a ZF desenvolveu tecnologias específicas para aplicações locais. Entre as principais, houve a criação das carcaças modulares que trouxeram maior eficiência na sua manutenção, com número reduzido de ferramentas. Além disso, a ZF trabalhou na redução de peso do equipamento, com aumento da robustez, o que trouxe a possibilidade de aplicação de front loader, presente atualmente na família de eixos TSA.

Atualmente o portifólio da empresa é fornecido para vários clientes no Brasil, tanto da área agrícola como para a construção civil.