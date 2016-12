A ZF EcoLife, a transmissão de seis velocidades, está comemorando um marco um marco importante de produção: sua 100.000ª unidade saiu da linha de produção em Friedrichshafen.

“Em ônibus urbanos ou rodoviários, a EcoLife atende às demandas de todas as aplicações”, explica Andreas Moser, Head da Unidade de Negócios de Sistemas de Eixo e Transmissão de Ônibus Urbanos e Rodoviários da ZF. “A transmissão combina o alto desempenho com alta eficiência, baixos níveis de ruído e economia de combustível”. Além disso, a ZF desenvolveu um modo adicional para reduzir ainda mais o consumo, a inovadora função Start-Stop para condução urbana projetada para a transmissão automática de 6 velocidades.

Outro recurso que ajuda a melhorar a eficiência do combustível é o software de controle TopDyn Life. De acordo com a empresa, ele seleciona a melhor estratégia de mudança de marchas para a topografia atual da área onde o ônibus percorre e ajusta a força de frenagem, com a possibilidade de reduzir o consumo em até 5%. Além disso, o retardador integrado primário é incorporado ao sistema de gestão de freio do veículo e suporta alta força de frenagem até mesmo em velocidades baixas, o que reduz efetivamente a deformação nos freios de serviço do veículo.

A transmissão automática está disponível em sete versões. Os torques de entrada vão de 1.000 a 2.300 Nm, garantindo uma condução eficiente e potente em ônibus de até 32 toneladas de peso bruto do veículo.