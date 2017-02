A ZF acaba de inaugurar Centro de Distribuição que reúne todos os produtos, peças e serviços oferecidos pelo Grupo ZF. Além de ser pioneira no início do processo de integração, a América do Sul foi também a primeira Região no mundo a inaugurar o Centro de Distribuição da ZF Aftermarket integrado.

Localizado em Itu, interior de São Paulo, os 21 mil m² do novo site da ZF Aftermarket são dedicados ao centro logístico e administrativo. O CD está próximo às principais rodovias do estado e a duas horas do porto de Santos, em São Paulo.

De acordo com Moisés Bucci, presidente da ZF TRW na América do Sul, “o novo espaço reforça a importância do negócio de reposição para a ZF, é preciso estar preparado para atuar neste segmento com sucesso”.

A estruturação do novo centro e a mudança de estoques e equipes foram realizadas em apenas quatro meses. No total são mais de 150 colaboradores da ZF Aftermarket que trabalham na unidade recém-inaugurada.

O CD conta com aproximadamente 16 mil posições de estoque dedicadas às marcas ZF, SACHS, LEMFÖRDER e TRW em todos os segmentos que a ZF atua, tanto nas linhas leve e pesada, como em equipamentos fora de estrada.