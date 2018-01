O Programa Estrada para a Saúde, do Instituto CCR, realizado pela CCR NovaDutra e patrocinado pela Mercedes-Benz, atendeu 3.042 motoristas de caminhão em 2017. Nas 18 ações promovidas em em postos de serviços às margens da via Dutra, nas cidades de Roseira (SP) e Resende (RJ), e em seis empresas ao longo da rodovia, o programa verificou que 85% dos caminhoneiros apresentam o quadro de obesidade, e 40% estão com sobrepeso, 31% são hipertensos e 69% não praticam atividades físicas.

É importante ressaltar que o sobrepeso e a obesidade, bem como o sedentarismo e a ingestão excessiva de sal são fatores de risco que podem contribuir para que a pessoa desenvolva a hipertensão arterial.

A ação tem como objetivo proporcionar aos motoristas a prevenção de doenças e cuidados com a saúde com exames gratuitos de aferição de pressão arterial, testes de colesterol, glicemia e visão, avaliação de stress, sessões de massagem relaxante e cortes de cabelo.

“Em 2017, continuamos a atuar com ações voltadas à saúde dos profissionais do volante que trafegam pela via Dutra. Em ações gratuitas realizadas pela Concessionária, nosso objetivo é dar a oportunidade para que eles possam prevenir doenças e cuidar da saúde”, comentou Carla Fornasaro, gestora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da CCR NovaDutra.