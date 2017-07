6 TRUCK TEST



No Truck Test, os motoristas têm a possibilidade de testarem e conhecerem em detalhes os caminhões mais modernos produzidos no Brasil. Para os interessados em testar os caminhões, em pista de quatro quilômetros de extensão e com todas as variantes encontradas nas rodovias, é necessário apresentar CNH compatível com o veículo que pretendem dirigir. Este ano participam as marcas Ford, Iveco (com os modelos Hi-Way), MAN (com o VW 25.420.) e Mercedes-Benz