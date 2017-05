Nos próximos dias 19, 20 e 21 de julho será realizada a 38ª Feira do Carreteiro, no Pátio do Santuário Nacional Aparecida, km 71 da Via Dutra, em Aparecida/SP. O objetivo principal do evento é levar aos motoristas produtos e informações da atividade do Transporte Rodoviário de Cargas e proporcionar a oportunidade de conhecer as novidades do setor.

No auditório montado na Feira são ministradas palestras abordando temas de interesse dos motoristas, como segurança na estrada, economia de diesel, legislação, pagamento eletrônico de frete entre outros.

Os motoristas também podem visitar os estandes de empresas de diversos segmentos e buscar informações, esclarecer dúvidas e conhecer melhor sobre produtos e serviços disponíveis no mercado.

Os motoristas que participam da Feira do Carreteiro têm livre acesso a toda área de exposição, além de estacionamento grátis para seus caminhões, vigiados 24 horas por seguranças uniformizados. O credenciamento pode ser feito antecipadamente pelo site www.ocarreteiro.com.br/cadastro a partir de 1º de junho.

Confiram as principais atividades da feira:

Truck Test

Possibilita aos motoristas testarem e conhecerem em detalhes os caminhões mais modernos produzidos no Brasil. Para os interessados em testar os caminhões, em pista de quatro quilômetros de extensão e com todas as variantes encontradas nas rodovias, é necessário apresentar CNH compatível com o veículo que pretendem dirigir.

Salão da Criança

Espaço para atender os filhos de carreteiros com estrutura para as crianças de divertirem com brincadeiras educativas

Espaço da Mulher

Local dedicado às esposas dos motoristas com serviços gratuitos de manicure e maquiagem.

Missa

A missa de bênção das chaves e objetos acontecerá na sexta-feira (dia 29 de julho), às 14horas e será celebrada pelos padres do Santuário Nacional no palco da Feira.

Romaria de São Cristóvão

O comboio de caminhões partirá do Posto Arco Iris em direção ao Pátio das Palmeiras, na Basílica de Aparecida. As imagens de São Cristóvão e de Nossa Senhora Aparecida seguirão à frente do comboio levadas por caminhão.

Você conhece a história da feira?

A primeira edição da Feira do Carreteiro aconteceu em 1976, em Guaratinguetá (SP) e desde o início se manteve sempre em sintonia com os profissionais do setor, levando informação, lazer e diversão. A época da Feira também foi estrategicamente escolhida: no mês em que se comemora o Dia de São Cristóvão, o protetor de todos os motoristas.

Ao longo dos anos, o evento ganhou notoriedade e passou a ser realizado de forma itinerante em várias regiões do Brasil. Em 1996, o evento passou a acontecer em definitivo no pátio do Santuário de Aparecida (SP), devido à sua excelente localização geográfica, no eixo São Paulo-Rio e excelente infraestrutura para a realização de um evento de tal porte.

Entre outros motivos importantes para a realização da Feira no Santuário é o fato de a cidade de Aparecida ser o maior polo religioso do País e, por consequência, um grande polo turístico que atrai carreteiros de todas as regiões do Brasil. Motoristas de caminhões que trafegam pela Rodovia Dutra também têm o hábito de parar no pátio durante todo o ano.